Human Rights Watch fordert demokratische Staaten zum Handeln auf : HRW wirft China „heftigsten Angriff“ auf Menschenrechte in der Geschichte vor

New York Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) kritisiert China scharf. Der Staat würde mittlerweile andere Länder daran hindern, Menschenrechtsverstöße anzuprangern.

Human Rights Watch hat China den „heftigsten Angriff“ aller Zeiten auf die Menschenrechte vorgeworfen. Die chinesische Regierung habe ihre Bemühungen „deutlich verschärft“, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen internationalen Organisationen zum Schutz der Menschenrechte zu untergraben, schrieb die Menschenrechtsorganisation in ihrem am Dienstag in New York vorgestellten Jahresbericht zur weltweiten Lage der Menschenrechte. Ziel der chinesischen Regierung ist es demnach, sich vor Eingriffen der internationalen Gemeinschaft wegen Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land zu schützen.

Den 652 Seiten langen Bericht, in dem HRW die Lage der Menschenrechte in knapp hundert Ländern untersuchte, wollte Roth eigentlich in Hongkong präsentieren. Allerdings hatten ihm die chinesischen Behörden am Sonntag die Einreise am Flughafen der chinesischen Sonderverwaltungszone verweigert. Deshalb stellte Roth den Bericht am Dienstag in New York vor.