Nach Kampagne mit Falschbehauptungen : Seehofer verteidigt „Demokraten“ Orban - niemand sei schließlich „fehlerfrei“

Berlin Als „völlig inakzeptabel“ hatte die Unionsfraktion die mit Verunglimpfungen gespickte Plakatkampagne des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban im Februar bezeichnet. Nun springt ihm jedoch Bundesinnenminister Horst Seehofer zur Seite.

Orban bezeichnet sich selbst als Vertreter einer „illiberalen Demokratie“, was etwa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als „Widerspruch in sich“ kritisiert hat. „Dass er in manchen Punkten, etwa bei seiner Kampagne gegen die EU, überzogen hat, ist klar“, sagte Seehofer über Orban. „Das passiert uns Politikern hier in Deutschland doch auch ab und zu. Wir tun immer so, als würden wir vollkommen fehlerfrei durch die Welt wandeln.“