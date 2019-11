Eskalation der Gewalt : Universität in Hongkong gleicht einer brennenden Festung

Hongkong In Hongkong ist die Gewalt erneut eskaliert: Vor der Polytechnischen Universität lodert ein Feuer, Demonstranten schießen mit Pfeilen und errichten brennende Barrikaden, die Polizei droht mit dem Einsatz scharfer Waffen.

Die gewalttätigsten Zusammenstöße der vergangenen fünf Monate dauern in Hongkong auch am Montag an. Ein Schwerpunkt der Auseinandersetzungen ist die Polytechnische Universität in der Finanzmetropole - die letzte der fünf Universitäten der Stadt, deren Campus noch besetzt ist.