Reaktion auf Tonband-Veröffentlichung : Hongkongs Regierungschefin dementiert Rücktrittsabsichten

Seit Monaten wird in Hongkong demonstriert. Auch im Fokus der Proteste ist die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam. Ihr Rücktritt wird gefordert, jetzt hat sie sich zu den Spekulationen geäußert.

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat Spekulationen über eigene Rücktrittsabsichten zurückgewiesen. "Ich habe in den vergangenen drei Monaten wiederholt gesagt, dass ich und mein Team bleiben sollten, um Hongkong zu helfen", sagte Lam am Dienstag vor Journalisten in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Sie habe es "nicht einmal in Erwägung gezogen", mit der chinesischen Regierung über einen Rücktritt zu diskutieren. "Der Konflikt, dass ich zurücktreten möchte, aber nicht kann, existiert nicht."