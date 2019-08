Demonstrationen sorgen für Chaos : Hongkongs Flughafen streicht wegen Protesten alle Abflüge

Hongkong Der Flughafen von Hongkong hat am Montag wegen Protesten alle für den weiteren Tagesverlauf geplanten Flüge abgesagt. Tausende von Demokratiebefürwortern drängten sich in dem Haupt-Terminal.

Am Wochenende hatte es in Hongkong am Flughafen und auf Straßen erneut Proteste gegeben. Die Polizei setzte in einem Bahnhof und mehreren Stadtvierteln Tränengas ein. Die Webseite Hongkong Free Press zeigte Aufnahmen einer Festnahme, an der sich offenbar auch als Demonstranten verkleidete Polizisten beteiligten. Der festgenommene junge Mann hatte eine blutende Wunde am Kopf und sagte, ihm sei ein Zahn abgebrochen. Die Polizei berichtete, auch in ihren Reihen habe es Verletzte gegeben, unter anderem durch Laserpointer und einen Molotowcocktail.