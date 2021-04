Wegen Demokratie-Protesten : Hongkonger Medienunternehmer Jimmy Lai zu einem Jahr Haft verurteilt

Hongkong Die Strafe gegen den bekannten Kritiker der chinesischen Regierung wurde am Freitag verhängt. Begründet wird sie mit Lais Rolle bei den Massenprotesten in der chinesischen Sonderverwaltungszone im Jahr 2019.

Der Peking-kritische Hongkonger Medienunternehmer Jimmy Lai ist zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Die Strafe wurde am Freitag wegen der Rolle des 73-Jährigen bei den Massenprotesten in der chinesischen Sonderverwaltungszone im Jahr 2019 verhängt. Lai und anderen Aktivisten war vor Gericht die Organisation einer der größten Demonstrationen in der chinesischen Sonderverwaltungszone vorgeworfen worden, an der sich im Sommer 2019 schätzungsweise 1,7 Millionen Menschen beteiligt hatten.