Pfiffige Idee : Hongkonger Demonstranten greifen zu Alternative nach Vermummungsverbot

Hongkong In Hongkong herrscht nach den ausufernden Protesten ein Vermummungsverbot. Am Freitag haben sich die Demonstranten nun eine Alternative ausgedacht, die mit dem Recht vereinbar ist.

Prodemokratische Protestierende in Hongkong widersetzen sich mit Cartoon-Masken dem Vermummungsverbot in der Sonderverwaltungszone. Sie versammelten sich am Freitagabend (Ortszeit) entlang der U-Bahnlinien der Stadt und trugen Masken von Pu dem Bären und Guy Fawkes.