Schwere Zusammenstöße mit der Polizei : Zehntausende demonstrieren gegen Vermummungsverbot in Hongkong

Hongkong Zehntausende Hongkonger haben am Sonntag gegen das von der Regierung am Parlament vorbei erlassene Vermummungsverbot demonstriert. „Masken tragen ist kein Verbrechen“, riefen sie bei ihrem Marsch durch das Zentrum Hongkongs.

Regierungschefin Carrie Lam hatte das Vermummungsverbot mit der zunehmenden Gewalt im Umfeld der seit vier Monate andauernden Proteste gegen zunehmenden chinesischen Einfluss begründet und sich dabei auf ihre Vollmachten bei Notständen berufen. Es trat am Samstag in Kraft.

Ein Gericht lehnte es am Sonntag ab, das Vermummungsverbot mit einer Einstweiligen Verfügung aufzuheben. Der Abgeordnete Dennis Kwok teilte mit, das Hohe Gericht habe aber zugestimmt, sich noch in diesem Monat mit einem Antrag von 24 Parlamentariern gegen Lams Anwendung von Notstandsgesetzen zu befassen. Das von ihr zur Begründung des Vermummungsverbots angeführte Gesetz stammt aus der britischen Kolonialzeit.

In der Nacht zum Samstag hatte es schwere Zusammenstößen gegeben, bei der ein Demonstrant von einem Polizisten außer Dienst angeschossen wurde. Der Schuss sei in Selbstverteidigung abgegeben worden, hieß es. Die Hongkonger Stadtregierung stellte am Samstag den gesamten Schienenverkehr ein. Weder U-Bahnen noch Züge fuhren. Am Sonntag war etwa die Hälfte der 94 U-Bahnstationen wieder offen, viele Einkaufszentren blieben aber geschlossen.