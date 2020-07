Wegen Hongkong-Streit : Großbritannien will Auslieferungsabkommen mit China ändern

London/Peking Großbrittaniens Premierminister Boris Johnson kündigte an, im Streit über das Ende Juni beschlossene Sicherheitsgesetz für Hongkong die Auslieferungsvereinbarungen mit China zu ändern.

Im Streit mit China über das neue Sicherheitsgesetz für Hongkong will Großbritannien die Auslieferungsvereinbarungen ändern. Außenminister Dominic Raab werde Pläne, die Abkommen mit China und Hongkong betreffen, noch am Montag vorlegen, kündigte Premierminister Boris Johnson an. Damit solle den „Bedenken, über das, was in Hongkong geschieht“, Rechnung getragen werden.