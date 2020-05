Chinas Sicherheitsgesetz : Hongkongs Regierungschefin Lam sieht Freiheiten nicht in Gefahr

Hongkong Die Hongkonger Regierungschefin folgt der aus Peking vorgegebenen Diktion: Die im Volkskongress erörterte Initiative betreffe nur eine Minderheit und nutze der Mehrheit in der Sonderverwaltungszone.

Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam sieht in dem von China auf den Weg gebrachten Sicherheitsgesetz keine Gefahr für die Bürgerrechte in ihrer Sonderverwaltungszone. Die derzeit im Pekinger Volkskongress erörterte Gesetzgebung sei „kein Anlass zur Sorge“, da sie nur „eine Minderheit“ betreffe, erklärte Lam am Dienstag. Kritik an dem Schritt, mit dem Peking nach Ansicht von Kritikern seinen Einfluss auf die Sonderverwaltungszone ausweiten will, wies sie zurück.