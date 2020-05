Proteste gegen neues Gesetz : Mindestens 120 Festnahmen in Hongkong – Polizei setzt Tränengas ein

Mindestens 120 Festnahmen in Hongkong – Polizei setzt Tränengas ein

Medienvertreter fliehen vor Tränengas-Wolken in Hongkong. Foto: dpa/Kin Cheung

Hongkong In der Coronavirus-Pandemie war es ruhig geworden um die Hongkonger Demonstrationen für mehr Demokratie. Jetzt treibt ein in Peking geplantes Gesetz die Menschen wieder auf die Straße.

In Hongkong ist es bei Protesten gegen ein geplantes Sicherheitsgesetz zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Hunderte Demonstranten versammelten sich am Sonntag schwarz gekleidet im beliebten Einkaufszentrum Causeway Bay und riefen Parolen wie: „Befreit Hongkong“ und „Revolution unserer Zeit“.

Das geplante Sicherheitsgesetz soll vom Zentralparlament in Peking, dem Nationalen Volkskongress beschlossen werden und würde es der Regierung von Hongkong erlauben, in der Stadt Behörden der Zentralregierung installieren. Bürgerrechtler fürchten, chinesische Agenten könnten dann in Hongkong willkürlich Menschen wegen prodemokratischer Aktionen festnehmen. Sie halten dies für einen Verstoß gegen das Prinzip „Ein Land, zwei Systeme“, nach dem China Hongkong 1997 bei der Übernahme aus britischer Kolonialherrschaft Sonderrechte und bürgerliche Freiheiten für 50 Jahre zugestanden hatte.