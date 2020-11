Ihm drohen fünf Jahre Gefängnis : Hongkonger Aktivist Joshua Wong muss in Haft

Hongkong Dem Hongkonger Aktivisten Joshua Wong wird zur Last gelegt, einen „unerlaubten Protest“ organisiert zu haben. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis. Bis zu einer Urteilsverkündung müssen sich der prominente Aktivist und zwei seiner Mitstreiter in Haft begeben.

Der prominente Hongkonger Aktivist Joshua Wong und zwei seiner Mitstreiter müssen vorläufig in Haft. Ein Hongkonger Gericht ordnete am Montag laut eines Sprechers von Wong an, dass die Aktivisten bis zum Ende des laufenden Prozesses am kommenden Mittwoch (2. Dezember) nicht mehr auf freien Fuß dürfen.