Chinesisches Sicherheitsgesetz : Polizei in Hongkong nimmt weitere elf Menschen fest

Polizei in Hongkong nimmt weitere elf Menschen fest

Hongkong Zwölf Aktivisten wollten vor Strafverfolgung in Hongkong mit dem Boot ins demokratische Taiwan flüchten, wurden aber von Chinas Küstenwache erwischt. Jetzt geht die Polizei gegen mutmaßliche Fluchthelfer vor.

Die Hongkonger Polizei hat elf Personen, darunter einen oppositionellen Bezirksrat, unter dem Verdacht der Fluchthilfe festgenommen. Die Festnahmen am Donnerstag stehen nach Medienberichten im Zusammenhang mit der gescheiterten Flucht von zwölf Aktivisten in einem Boot nach Taiwan. Die Flüchtlinge waren im August von Chinas Küstenwache aufgegriffen worden, als sie sich in das freie und demokratische Taiwan absetzen wollten