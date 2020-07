Hongkong : Außenamt warnt vor Folgen des Sicherheitsgesetzes

Hongkong: Aufkleber, auf denen Botschaften zur Unterstützung der pro-demokratischen Bewegung stehen, kleben an einem Mast auf einem Gehweg. Foto: dpa/Kin Cheung

Berlin Die Bundesregierung warnt deutsche Staatsbürger in Hongkong vor Maßnahmen infolge des neuen Sicherheitsgesetzes. Das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise für die Region aktualisiert.

„Es kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass deutsche Staatsbürgerinnen oder Staatsbürger in Hongkong von Maßnahmen aufgrund des neuen Gesetzes betroffen werden“, heißt es in einem am Freitag aktualisierten Reisehinweis des Auswärtigen Amts für Hongkong. Und weiter: „Als Reaktion auf die Veröffentlichung des Gesetzes kam es bereits zu Demonstrationen und Verhaftungen. Es kann zu weiteren Protesten und Zusammenstößen mit Sicherheitskräften kommen.“