Proteste gegen Schlägertrupps : Neue Demonstration in Hongkong eskaliert - Polizei setzt Tränengas ein

Hongkong Die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong kommt nicht zur Ruhe. Die Polizei hat einen Marsch von Demonstranten verboten. Die ließen sich nicht abschrecken. Die Beamten setzten Tränengas ein.

Die Polizei hat am Samstag Tränengas auf Demonstranten in Hongkong abgefeuert, die trotz eines zuvor erlassenen Verbots gegen Angriffe von Schlägertrupps protestierten. Fernsehbilder zeigten den wiederholten Einsatz von Tränengas am Bahnhof von Yuen Long im Nordwesten der chinesischen Sonderverwaltungszone, wo sich zuvor tausende Menschen versammelt hatten. Einige Demonstranten warfen Gegenstände auf die Polizisten und beschädigten einen Polizeiwagen.

Vergangenes Wochenende waren am Bahnhof regierungskritische Demonstranten nach einem Protest auf dem Heimweg von Schlägern in weißen T-Shirts mit Eisenstangen und Stöcken angegriffen worden . 45 Menschen wurden bei den Angriffen zum Teil schwer verletzt.

Die meisten Geschäfte und Restaurants in der Gegend schlossen am Samstag schon am Vormittag, bevor die Protestler eintrafen. Stunden vor der Protestaktion nahmen Polizisten ein Mann fest, der einen andere Mann in Yuen Long mit einem Messer verletzt haben soll, wie die Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“ berichtete.