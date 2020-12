Sicherheitsgesetz : In Hongkong werden immer mehr Befürworter der Demokratie festgenommen

Hongkong Unter dem Deckmantel des neuen Sicherheitsgesetzes haben die Behörden in Hongkong erneut prodemokratische Aktivisten und frühere Parlamentarier festgenommen. Ihnen drohen nun Haftstrafen.

Acht führende Köpfe der Demokratiebewegung sind in Hongkong festgenommen worden. Hintergrund der Festnahmen am Dienstag sind die nicht genehmigten Proteste zum 1. Juli, dem Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie 1997 an China, wie die Polizei mitteilte. Es war auch der Tag, an dem das umstrittene neue nationale Sicherheitsgesetz in der chinesischen Sonderverwaltungsregion in Kraft getreten war.