Sicherheitsgesetz aus China : Hunderte marschieren zum Jahrestag der Proteste in Hongkong

Prodemokratische Demonstranten marschieren mit Schirmen und Handy-Taschenlampen in der Hand in Hongkong. Foto: dpa/Kin Cheung

Hongkong Die Polizei hatte mit Gewaltanwendung und Haftstrafen gedroht. Aber das hielt die Unabhängigkeitsbewegung in Hongkong nicht davon ab, gegen ein auch von anderen Ländern kritisiertes Gesetz zu protestieren.

Am 9. Juni 2019 hatte es in Hongkong die erste große Demonstration gegen ein Auslieferungsgesetz gegeben, durch das Bürger der juristisch autonomen Sonderverwaltungszone im chinesischen Kernland hätten vor Gericht gestellt werden können. Lam hat das Gesetz inzwischen zurückgezogen, doch nach dem Abflauen der Coronavirus-Pandemie in China haben sich die Proteste wieder verstärkt. Diesmal richten sie sich gegen ein nationales Sicherheitsgesetz, das es unter anderem ermöglichen würde, chinesische Strafverfolgungsbehörden in Hongkong zu stationieren.