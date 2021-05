Prodemokratischer Verleger : Gericht in Hongkong verurteilt Jimmy Lai zu 14 Monaten Haft

Hongkong Der Hongkonger Medienunternehmer und Demokratie-Aktivist Jimmy Lai ist zu 14 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Auch gegen andere Aktivisten wurden Gefängnisstrafen verhängt.

Lai wurde mit neun anderen Angeklagten beschuldigt, zur Teilnahme an einer nicht genehmigten Versammlung aufgerufen zu haben, als sie am 1. Oktober 2019 mit Tausenden anderen Hongkongern eine Straße hinunter liefen, um gegen die Regierung zu protestieren. Das Strafmaß wurde am Freitag bekannt gegeben. Die Pekinger Staatsführung hat die Bürgerrechte in Hongkong seit dem vergangenen Jahr deutlich beschnitten und geht gegen oppositionelle Stimmen vor. Viele Demokratiebefürworter in Hongkong sind verhaftet worden, Dutzende andere sind ins Ausland geflohen.