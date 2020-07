Italienische Küche : Aufstand der Pizzabäcker

Neapel In Neapel erhitzen sich die Gemüter um die richtige Zubereitung der italienischen Nationalspeise. Ein Unternehmen bietet einen Elektroofen an, der alle Bedingungen zur vorgeschriebenen Herstellung erfüllt. Die Puristen bestehen aber auf dem traditionellen Holzofen.

„Pizza“ ist das berühmteste italienische Wort. Es stand einst für rundförmige Teigwaren im Allgemeinen, früher meistens gesüßt verabreicht. Im späten 18. Jahrhundert hielt der Koch und Philosoph Vincenzo Corrado diese außergewöhnlich köstliche Tradition Neapels schriftlich fest. Damals wurden erstmals salzige Teigfladen mit Tomatensauce kredenzt. Anlässlich des Besuchs von Königin Margherita von Savoyen in Neapel im Jahr 1889 garnierte ein Bäcker die Pizza zu Ehren ihrer königlichen Hoheit zudem mit Mozzarella und Basilikum. Das entsprach den Nationalfarben der frisch geeinten Nation. Die Königin kennt heute niemand mehr, die Pizza Margherita hingegen wird täglich in der Welt millionenfach verspeist.

Alles begann also in Neapel, der berühmten Metropole des Südens, wo man besonders stolz auf dieses Erbe, aber eben auch besonders kritisch ist. Was also macht eine echte Pizza Napoletana aus, deren Herstellung von der Unesco 2017 als „Kunst“ und immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt wurde? Wasser, Salz, Bierhefe und feines Weizenmehl werden zu einem Teig vermischt, der dann aufgehen muss und vom Pizzabäcker, dem Pizzaiuolo als 20 bis 32 Zentimeter große Scheibe mit kräftigem Rand ausgezogen und im Holzofen bei mehr als 450 Grad gebacken wird. Die Associazione Verace Pizza Napoletana, die sich den Schutz des neapolitanischen Gerichts auf die Fahnen geschrieben hat, hütet diese Vorschriften wie einen Schatz.

Beim Hersteller Izzo lacht man sich ins Fäustchen. Längst läuft der Export des Industriebetriebs in alle Kontinente, wo die Herstellung der Pizza zwar ein Riesengeschäft ist, aber nicht so sittenmäßig streng wie in Italien überwacht wird. Der Scugnizzonapoletano wird längst nach Australien, Südamerika und in die USA verkauft, mit eigenem Vertrieb. Ein Stück italienischer Erfindungsgeist. Wie sollte es auch anders sein: Als „scugnizzo“ werden in Neapel Straßenbengel bezeichnet. Bei Izzo haben sie es wohl tatsächlich faustdick hinter den Ohren.