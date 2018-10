Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel : Merkel betont „immerwährende Verantwortung Deutschlands“

Jerusalem Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den zweiten Tag ihres Staatsbesuch in Israel mit einem Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem begonnen. Dort hat sie die "immerwährende Verantwortung" Deutschlands für die Verbrechen der Shoah betont.

Bei ihrem Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte sagte Merkel, bereits in der Pogromnacht des 9. November 1938 sei den jüdischen Menschen in Deutschland Hass und Gewalt in ungeahntem Ausmaß entgegengeschlagen.

"Was aber dann folgte, waren die beispiellosen Verbrechen des Zivilisationsbruchs der Shoah", fügte sie hinzu. "Daraus erwächst die immerwährende Verantwortung Deutschlands, an dieses Verbrechen zu erinnern und Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Hass und Gewalt entgegenzutreten."

Die Juden in Deutschland hätten unter so viel Hass und Gewalt gelitten, wie ihn die Welt nicht für möglich hielt, schrieb sie in das Gästebuch der Gedenkstätte.

Nach einer in Yad Vashem abgehaltenen Gedenkzeremonie für die sechs Millionen Opfer des Holocausts nahm Merkel an einer Feier an der Universität Haifa teil. Dort wurde ihr die Ehrendoktorwürde verliehen.

Merkels zweitägiger Besuch in Israel reiht sich in eine Serie von bilateralen Regierungskonsultationen ein. Sie wird von Kabinettsmitgliedern und einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Es wird erwartet, dass bei ihrem Besuch Wirtschaftsfragen mit einem Fokus auf Innovation, Technologie und Entwicklungsprojekten im Zentrum stehen. Am Mittwochabend traf die Kanzlerin den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu. Ein weiteres Treffen der beiden Regierungschefs ist geplant.

Merkel Ehrendoktorin der israelischen Universität Haifa

Bundeskanzlerin Merkel hat die Ehrendoktorwürde der Universität Haifa erhalten. Die Hochschule begründete die Ehrung mit dem Führungsstil der Kanzlerin, der auf den Prinzipien von Gleichheit, Freiheit und Menschenrechten basiere. Merkel sei ein Vorbild für Frauen auf der ganzen Welt, hieß es am Donnerstag in Jerusalem bei der Verleihung im Israel-Museum.

Merkel, die einen Doktor in Physik hat, habe sich gegen Rassismus und Antisemitismus und für wissenschaftliche Kooperationen zwischen beiden Ländern eingesetzt. Diese Auszeichnung würdige auch ihren unerschütterlichen Beitrag zu der starken Freundschaft und den tiefen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat Israel, hieß es in der Mitteilung.

Es ist die 15. Ehrendoktorwürde für Merkel, unter anderem wurde sie so von der Hebräischen Universität in Jerusalem und der Frauenuniversität EWHA in Seoul geehrt.

(csr/dpa)