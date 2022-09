Menschen in Hohentengen besorgt : Schweiz baut Atommülllager an Grenze zu Deutschland

Schweiz baut Atommülllager an Grenze zu Deutschland

Menschen in Hohentengen besorgt

Ein Ortschaftstafel von Hohentengen am Hochrhein (Symbolbild). Foto: dpa/Walter_Bieri

Bern Die Entscheidung ist gefallen: Die Schweiz will das Endlager für den eigenen Atommüll an der Grenze zu Deutschland wenige Kilometer südlich der deutschen Gemeinde Hohentengen bauen.

Das teilte der Sprecher der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra), Patrick Studer, am Samstag mit. Die Entscheidung war ursprünglich für Montagmorgen angekündigt worden. Zur Auswahl standen noch zwei weitere Standorte, die ebenfalls sehr nah an der deutschen Grenze liegen.

Die ausgewählte Region Nördlich Längern liegt teilweise in Sichtweite von Ortschaften im baden-württembergischen Hohentengen. Dort sollen die Abfälle in mehreren hundert Metern Tiefe in Opalinuston eingebettet werden. „Die benötigte Einschlusszeit beträgt bei hochaktiven Abfällen etwa 200.000 Jahre und bei schwach- und mittelaktiven Abfällen rund 30.000 Jahre“, heißt es auf der Webseite der Nagra.