Türkei : Mesut Özil feiert Prunkhochzeit in Istanbul

Mesut Özil, Recep Tayyip Erdogan und Amine Gülse gemeinsam beim Fastenbrechen im Mai. Foto: dpa/Uncredited

Istanbul Am Freitag heiratet der ehemalige deutsche Fußballnationalspieler in Istanbul. Auf der Gästeliste steht auch der türkische Präsident. Manche in der Türkei hoffen darauf, dass Özil bald ganz in der Türkei bleibt.

An diesem Freitag wollen sich der 30-jährige deutsche Ex-Fußballnationalspieler Özil und die vier Jahre jüngere Schönheitskönigin und Schauspielerin Gülse in Istanbul das Ja-Wort geben. Gefeiert wird mit 300 Gästen in einem Luxushotel am Bosporus. Erwartet wird auch ein besonderer Gast: Özil hat den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan eingeladen. Nach einigen Berichten soll Erdogan sogar Trauzeuge sein, was vom Präsidialamt in Ankara bisher aber nicht bestätigt worden ist.

Mindestens zweimal haben sich Özil und Erdogan in diesem Jahr bereits getroffen. Im März übergab der Fußballer zusammen mit seiner Braut dem Präsidenten bei einer Begegnung am Istanbuler Flughafen die Einladung zur Hochzeit. Mitte Mai nahmen Özil und Gülse in Erdogans Istanbuler Amtssitz an einer Zusammenkunft des Präsidenten mit jungen Türken teil. Das Paar und der Staatschef führten am Rande des Termins nur wenige hundert Meter vom Ort der Hochzeitsfeier auch ein persönliches Gespräch.

Info Mesut Özils Stationen als Fußballer Geboren 15. Oktober 1988, in Gelsenkirchen Position Offensives Mittelfeld Junioren

1995 – 1998 Westfalia 04 Gelsenkirchen

1998 – 1999 Teutonia Schalke

1999 – 2000 DJK Falke Gelsenkirchen

2000 – 2005 Rot-Weiss Essen

2005 – 2007 FC Schalke 04

Herren

2006 – 2008 FC Schalke

2008 – 2010 Werder Bremen

2010 – 2013 Real Madrid

seit 2013 FC Arsenal Nationalmannschaft 2006 – 2007 Deutschland U19

2007 – 2009 Deutschland U21

2009 – 2018 Deutschland

In Deutschland wird Özil spätestens wegen den Fotos von seinem Trikot-Geschenk für Erdogan vor fast genau einem Jahr, seines Rücktritts aus der Nationalmannschaft und seiner Rassismus-Vorwürfe gegen den Deutschen Fußballbund angegriffen. In der Türkei dagegen ist Özil seit dem von vielen Menschen als ungerecht empfundenen Umgang der Deutschen mit dem türkischstämmigen Spieler ein Held. Mit der Hochzeit am Bosporus bekennen sich der Bundesbürger Özil und seine in Schweden geborene Braut symbolisch zur türkischen Heimat ihrer Familien.

Die Einladungskarten für die Feier sind in Rot und Weiß gehalten, den Farben von Özils Verein Arsenal London – aber auch die der türkischen Fahne. Als Fans türkischer Popmusik wünschten sich Özil und Gülse bei der Hochzeitsfeier die Musik der türkischen Sängerin Demet Akalin, berichtete die Zeitung „Takvim“. Selbst für die Flitterwochen wählte das Brautpaar die Türkei, wie es in den Klatschspalten heißt: Statt auf die Malediven, wie zunächst geplant, soll es an die türkische Ägäisküste gehen, wo das Paar eine neue Villa für 1,5 Millionen Euro besitze.

Einige Zeitungen wollen zudem erfahren haben, dass der 7. Juni als Hochzeitsdatum nicht zufällig gewählt worden sei: Da Özils Ex-Kollegen aus der deutschen Nationalmannschaft am 8. Juni zu einem EM-Qualifikationsspiel in Weißrussland antreten, habe sich die Frage nach einer Einladung für die deutschen Fußballer von selbst erledigt.