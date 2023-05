Konflikt im Sudan Hochkommissar für Menschenrechte verurteilt Gewaltwelle im Sudan

In dem Land am Horn Afrikas ist ein lange schwelender Machtkampf am 15. April eskaliert. Die Armee unter dem Kommando von De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan kämpft gegen die paramilitärischen Einheit RSF seines Vizes Mohammed Hamdan Daglo. Die beiden Generäle hatten sich 2021 gemeinsam an die Macht geputscht.