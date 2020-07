Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedsstaaten trafen sich am 17. Juli zum ersten Verhandlungstag des EU-Sondergipfels in Brüssel. Ziel des Treffens war die Einigung auf ein Finanzpaket, dass der angeschlagenen Wirtschaft in den EU-Ländern wieder auf dei Beine helfen soll. Deutschland hat seit dem 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft inne, Bundeskanzlerin Angela Merkel übernahm die Rolle der Vermittlerin. Vor Beginn der Gespräche sagte sie, sie erwarte „„sehr, sehr schwere Verhandlungen“.