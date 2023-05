China, Russland, Klima, Handel Das sind die G7-Gipfel-Beschlüsse

Die Passagen in der G7-Erklärung fallen weniger scharf aus als von vielen erwartet. Eine Entkoppelung der Wirtschaft und ein Bremsen der Entwicklung Chinas seien kein Ziel des Westens, wird betont. Allerdings bekennen sich die G7 zu einem Abbau der Risiken, etwa einer zu starken Abhängigkeit von Rohstoffen, und wollen eine Diversifizierung vorantreiben. Der doppelte Ansatz zwischen Kooperationsbereitschaft und Mahnungen folgt dem Ansatz der EU, China als Partner, als Wettbewerber und auch als systematischen Rivalen zu sehen. Eine Passage zu einer auch in Deutschland diskutierten Investment-Prüfung findet sich in der Abschlusserklärung der Staats- und Regierungschefs nicht mehr. Die Kritik in Bezug auf Chinas Positionen zu Taiwan, Menschenrechten und Hongkong gilt als Standard.