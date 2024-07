Politikwissenschaftler Herfried Münkler „Orbán ist ein Scharlatan auf Friedensmission“

Münkler Das Einfrieren des Krieges an der gegenwärtigen Frontlinie hätte einen sehr hohen Preis: Das Verbot von Angriffskriegen in der UN-Charta könnte man auf den Müll werfen. Grenzverschiebungen durch Gewalt wären in Europa wieder möglich. Und es gibt Kandidaten, die Putin nacheifern könnten, vielleicht nicht in so großem Stil, aber ein bisschen: der türkische Präsident Erdogan etwa, Aleksandar Vučić aus Serbien und vielleicht auch Orbán selbst, der gern mit Groß-Ungarn-Schal herumläuft. Die EU hätte dann ein Riesenproblem an ihrer Südost-Flanke. Und wenn es zu einer solchen Kriegsbeendigung käme, würden nicht nur die ukrainischen Geflüchteten nicht in ihre Heimat zurückkönnen, es würde eine weitere Migrationswelle geben.