Nach Sieg der rechtspopulistischen FPÖ Kickl will künftige Regierung in Österreich als Kanzler anführen

Die FPÖ wolle die künftige Regierung anführen, „mit mir an der Spitze als Bundeskanzler“, sagte Parteichef Herbert Kickl am Samstag in Wien. Das habe er am Vortag in einem persönlichen Gespräch zu Bundespräsident Alexander Van der Bellen gesagt. Der Präsident will zunächst ausloten, welche parlamentarischen Mehrheiten sich ergeben, bevor er den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Bisher lehnten alle im Parlament vertretenen Parteien eine Zusammenarbeit mit dem FPÖ-Chef ab.