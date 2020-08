Auch 80.000 Kinder obdachlos : Helfer bergen weitere Opfer nach der Explosion in Beirut

Helfer bergen weitere Opfer nach der Explosion in Beirut

Beirut Drei Tage nach der verheerenden Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut dauert die Bergung der Opfer weiter an. Die Zahl der Toten stieg auf 154 - viele Menschen kämpfen noch um ihr Leben. 80.000 Kinder sollen obdachloss sein.

Die Zahl der Toten stieg auf 154, wie das libanesische Gesundheitsministerium am Freitag erklärte. Rund 5000 Menschen wurden verletzt. Die Zahl der Toten könnte weiter steigen, weil noch viele Schwerverletzte auf der Intensivstation um ihr Leben kämpfen. Hilfsorganisationen warnen, die Kliniken seien überlastet.

Die Suche nach Überlebenden ging weiter, kam aber nur langsam voran. Kräne und Bulldozer versuchten, große Trümmerteile zu räumen. Das libanesische Rote Kreuz schätzt, dass noch rund 100 Menschen vermisst werden. Dabei soll es sich vor allem um Hafenarbeiter handeln. Internationale Teams waren an der Suche beteiligt, darunter auch das Technische Hilfswerk (THW). Ein Krisenunterstützungsteam (KUT) der Bundeswehr sollte am Freitagnachmittag in Libanons Hauptstadt eintreffen.