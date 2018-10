Heiko Maas will für Erhalt des INF-Vertrags zur nuklearen Rüstungskontrolle kämpfen

Berlin Der Bundesaußenminister will mit Hilfe der Nato versuchen, das INF-Abkommen zur Rüstungskontrolle zu erhalten. Heiko Maas warnte vor dem Beginn eines neues Wettrüstens. Donald Trump hatte angekündigt, aus dem Vertrag aussteigen zu wollen.

Außenminister Heiko Maas will alle diplomatischen Hebel in Bewegung setzen, um den INF-Vertrag zur atomaren Abrüstung zu retten. US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag überraschend angekündigt, aus dem Vertrag aussteigen zu wollen. „Dieses Abkommen berührt lebenswichtige Interessen Europas. So lange es noch eine Chance gibt, das Abkommen zu erhalten, wollen wir mit allen diplomatischen Mitteln dafür kämpfen“, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Bundesregierung wolle das Thema bei der Nato ganz oben auf die Tagesordnung setzen, kündigte Maas an. “Wir sind bereit, auf Russland einzuwirken, um die Einhaltung des INF zu forcieren. Wir sind nicht bereit, ein neues Wettrüsten in Gang zu setzen“, sagte Maas.