Heiko Maas und Sergej Lawrow wollen sich für Iran-Abkommen einsetzen

Moskau Zwischen Deutschland und Russland gibt es viele Streitthemen. Doch beim ersten Besuch von Bundesaußenminister Maas geht es auch darum, Gemeinsamkeiten zu finden. In manchen Punkten könnte das gelingen.

Russland und Deutschland wollen sich gemeinsam für den Erhalt des Atomabkommens mit dem Iran einsetzen. „Es ist wichtig, dass alle Länder, die daran festhalten wollen, darüber Gespräche führen“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow bei einem Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas am Donnerstag in Moskau. Russland halte trotz des Ausstiegs der USA an der Vereinbarung fest. Moskau wolle darüber auch mit Berlin in Kontakt bleiben.