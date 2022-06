Tory-Parteigeneralsekretär tritt zurück : Heftige Wahlschlappe für Boris Johnson bei Nachwahlen in England

London Der britische Premierminister Boris Johnson hat bei Nachwahlen in zwei englischen Wahlkreisen heftige Niederlagen hinnehmen müssen. Die Wahlschlappe dürfte Johnsons ohnehin angeschlagene Position an der Spitze der Konservativen weiter schwächen.

Wie sich bei der Stimmenauszählung in der Nacht zum Freitag herausstellte, verloren Johnsons Konservative den Wahlkreis Tiverton and Honiton im Südwesten Englands an die Liberaldemokraten und den Wahlkreis Wakefield im Norden an die Labour-Partei. Beide waren zuvor von konservativen Abgeordneten vertreten worden, die ihre Mandate wegen sexuellen Fehlverhaltens niederlegen mussten.