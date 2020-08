Haushaltsstreit : Neuwahl in Israel vorerst abgewendet

Neuwahl in Israel vorerst abgewendet

Jerusalem Die tief zerstrittene Koalition in Israel ist sich weiterhin nicht über den Haushalt einig, hat sich nun aber immerhin mehr Zeit erkauft. Einigt sie sich nicht, droht die vierte Wahl binnen zwei Jahren.

Eine abermalige Neuwahl in Israel ist vorerst abgewendet. Kurz vor Ablauf einer Frist billigte das Parlament in Jerusalem am Montagabend eine Gesetzesinitiative, die weitere Zeit für die Verabschiedung des Haushalts einräumt. Hätte die Knesset nicht bis Mitternacht zugestimmt, hätte sich das Parlament automatisch aufgelöst.