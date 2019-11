Patriotismus : Hauptsache blau-weiß-rot

Paris Immer mehr Franzosen entscheiden sich für Produkte, die in Frankreich hergestellt werden – und sind auch bereit, mehr dafür zu bezahlen.

Natürlich haben auch andere Jeans-Hersteller erkannt, dass mit diesem Label Geld zu machen ist und schneidern ihre Hosen in Frankreich. Die Baumwolle dafür müssen sie aber aus Ägypten, USA oder anderen fernen Ländern importieren. Doch Jean-Charles Tchakirian ist noch einen Schritt weitergegangen. Er stellt seine Hosen aus Leinenstoff her, für den die Pflanzen in Frankreich angebaut werden. Der Erfolg gibt ihm Recht: Inzwischen verlassen jeden Monat rund 10.000 Jeans unter dem Label „Le Gaulois“ die kleine Fabrik in Lyon.

Dass der Unternehmer mit seiner Philosophie auf einer Welle schwimmt, zeigt ein Gang über die Messe „Made in France“, die jeweils im November in Paris stattfindet. Ins Leben gerufen vor acht Jahren, platzt die Veranstaltung inzwischen aus allen Nähten. Fast 600, meist kleine Firmen präsentierten ihre Produkte. Kaum zu sehen: Wein- und Käsehersteller, deren Erzeugnisse in diesem Fall keine Werbung mehr nötig haben.

Fabienne Delahaye, Gründerin der Messe „Made in France“, bestätigt einen Mentalitätswandel der Verbraucher in Frankreich. „Die Menschen heute sind sich bewusst: Wenn sie in Frankreich produzierte Produkte einkaufen, unterstützen sie die lokale Wirtschaft, erhalten alte Traditionen und überliefertes Know-how und schützen darüber hinaus die Umwelt.“ Für sie ist ihr Einsatz für „Made in France“ auch ein Kampf gegen die De-Industrialisierung des Landes. Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten liege die Industriequote in Frankreich lediglich bei zwölf Prozent, in Deutschland sei sie rund doppelt so hoch. „Jedes Mal wenn ein Unternehmen schließt, bricht in der Region auch ein ganzes Ökosystem zusammen“, sagt Delahaye. Und sie fragt sich, weshalb es die „Logik der Ökonomie“ sein soll, Dinge weit weg herzustellen, die auch in Frankreich produziert werden können.