Klage in den USA eingereicht : Khashoggi-Verlobte verklagt saudischen Kronprinzen bin Salman

Washington Hatice Cengiz, die Verlobte des ermordeten saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi hat in den USA den mächtigen Kronprinzen des Öl-Staates, Mohammed bin Salman, auf Schadenersatz verklagt.

Cengiz habe einen persönlichen Schaden sowie finanzielle Verluste durch den Mord an ihrem Verlobten davongetragen, hieß es in der am Dienstag veröffentlichten Klageschrift. Khashoggi war 2018 im saudiarabischen Konsulat in Istanbul von einem aus Saudi-Arabien entsandten Kommando ermordet worden.

Zusammen mit Cengiz reichte die von Khashoggi gegründete Menschenrechtsorganisation Democracy for the Arab World Now (Dawn) Klage gegen bin Salman und 28 weitere Verdächtige ein. Ziel des Mordes sei es gewesen, die von Khashoggi angestrebten Demokratiereformen in der arabischen Welt zum Erliegen zu bringen, hieß es weiter in der Klageschrift. Cengiz und Dawn legten demnach die Klage in Washington vor, da von der saudiarabischen Justiz keine Gerechtigkeit zu erwarten sei.