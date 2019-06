Iranischer Präsident : Ruhani nennt US-Sanktionen „Zeichen geistiger Behinderung“

Teheran Neue Verbalattacke im Konflikt zwischen der USA und dem Iran. Jetzt hat sich der iranische Präsident zu Wort gemeldet und sich nicht gerade zurückgehalten.

Irans Präsident Hassan Ruhani hat die jüngsten Sanktionen der USA gegen den obersten Führer des Landes, mehrere hochrangige Kommandeure der Revolutionsgarden (IRGC) sowie die geplanten Sanktionen gegen Außenminister Mohamed Dschawad Sarif als „unverschämt“ bezeichnet. „Sanktionen gegen den obersten Führers des Landes sind unverschämt und ein Zeichen geistiger Behinderung“, sagte Ruhani am Dienstag. Zuvor hatte bereits das iranische Außenministerium das Vorgehen der USA scharf kritisiert.

Am Montag hatten die USA Sanktionen gegen Ajatollah Ali Chamenei und mehrere hochrangige IRGC-Angehörige verhängt. Sanktionen gegen den iranischen Chefdiplomat Sarif sollen in der kommenden Woche in Kraft treten.