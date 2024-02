Münchener Sicherheitskonferenz Harris verteidigt internationale Führungsrolle der USA

Die USA müssen nach Ansicht von Vizepräsidentin Kamala Harris schon aus ureigenen Interessen ihre weltweite Führungsrolle im Zusammenspiel mit ihren Partnern auch in Zukunft unverändert übernehmen. Es sei im Grundinteresse der amerikanischen Bevölkerung „unsere langjährige globale Führungsrolle zu erfüllen“, sagte Harris am Freitag in ihrer Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz.