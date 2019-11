Handelsstreit : China und USA erhöhen Zölle vorerst nicht

Peking China und die USA haben sich geeinigt, auf geplante Zollerhöhungen zu verzichten. Das teilte das chinesische Handelsministerium am Donnerstag mit und verwies auf Fortschritte bei den Gesprächen der beiden Staaten.

Im Handelsstreit zwischen den USA und China haben sich beide Seiten nach chinesischen Angaben auf einen schrittweisen Abbau von Zöllen verständigt. Wie eine Sprecher des Handelsministeriums in Peking am Donnerstag sagte, gab es in den vergangenen beiden Wochen Fortschritte auf dem Weg hin zu eine Handelsvereinbarung, im Zuge derer ein Abbau "in Stufen" vereinbart worden sei. Die beiden größten Volkswirtschaften befinden sich seit mehr als einem Jahr in einem erbitterten Handelsstreit, der auch die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft zieht.