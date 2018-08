Handelsstreit mit USA: Erdogan fordert zum Boykott von US-Elektrogeräten auf

Istanbul Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat als Reaktion auf US-Sanktionen zu einem „Boykott“ elektronischer Geräte aus den Vereinigten Staaten aufgerufen.

Im Streit mit den USA verschärft die Türkei ungeachtet wirtschaftlichen Drucks ihren Konfrontationskurs. Es sei wichtig, an „unserer entschiedenen politischen Haltung“ festzuhalten, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag. Als Reaktion auf US-Handelseinschränkungen kündigte er an, elektronische Produkte aus den USA sollten boykottiert werden.