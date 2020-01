Nach zwei Jahren Handelskrieg : China und USA wollen erstes Handelsabkommen unterzeichnen

Nationalflaggen der im Handelsstreit liegenden Staaten USA und China an einer Fahrrad-Rikscha in Peking. Foto: dpa/Andy Wong

Washington Hoffnung im Handelskrieg zwischen den USA und China: am Mittwoch wollen beide Parteien ein ersten Abkommen unterzeichnen. Experten sehen das Abkommen als Waffenstillstand.

Fast zwei Jahre nach Beginn des Handelskriegs zwischen den USA und China wollen die beiden Länder ein erstes, inhaltlich begrenztes Handelsabkommen besiegeln. Die Unterzeichnung des Teilabkommens soll am Mittwoch im Weißen Haus in Washington stattfinden. An der Zeremonie sollen unter anderem US-Präsident Donald Trump und ranghohe Vertreter Chinas teilnehmen.