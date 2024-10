Hamas-Überfall am 7. Oktober 2023 Erinnerung an das Unfassbare

Die Sirenen schrillen auch in Azaria, einem Dorf südlich von Tel Aviv. Hier lebt Keren Twig, hier leben auch ihre Eltern, bei denen Jiftach wohnt. Keren Twigs Haus hat keinen Schutzraum, deshalb zieht sie sich mit ihrem vierjährigen Sohn Neta ins Treppenhaus zurück, das im Falle eines Einschlags den größten Schutz bietet. Danach bringt sie Neta zurück ins Bett. Dass die Hamas Raketen über die Grenze schießt, ist Teil der seltsamen israelischen Realität, die die Menschen in diesem Land gelehrt hat, in jeder Sekunde vom Routine- in den Notfallmodus umzuschalten – und umgekehrt. Doch schnell wird klar, dass dieser Angriff sich von früheren unterscheidet. Eine Stunde später schrillen die Sirenen erneut. Und bald darauf gibt es erste Meldungen, dass Terroristen den Grenzwall durchbrochen haben. Keren Twig ruft ihren Bruder an. „Er sagte mir, er habe sich in einem Müllcontainer versteckt und sei in Sicherheit.“