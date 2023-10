Hamas-Terror gegen Israel Tiefste Wunden, die niemals heilen

Mindestens 900 Menschen haben die Terroristen bei ihrem Überfall ermordet, rund 2400 wurden verletzt und Dutzende verschleppt. Seitdem steht das Land unter Schock. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat das Ziel ausgegeben, die militärischen Kapazitäten der Hamas zu „zerstören“. Israels Armee, die IDF, bombardiert seit Samstag Tag und Nacht Ziele der Hamas in Gaza. Deren Behörden meldeten in der Folge bis Montagnachmittag mehr als 500 Tote. Viele Menschen in Israel rechnen zudem mit einer Bodenoffensive, doch die Armee hält sich in dieser Frage bedeckt: „Alle Optionen liegen auf dem Tisch“, heißt es lediglich. Nur so viel gab sie bis zum Montagnachmittag preis: 300.000 Reservisten habe sie innerhalb von 48 Stunden rekrutiert, so viele wie noch nie in einem solchen Zeitraum.