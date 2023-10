Hamas-Angriffe auf Israel Sprengsatz für die deutsche Gesellschaft

Der Nahostkonflikt ist näher bei uns in Deutschland, als viele meinen. Während die jüdische Gemeinde und die große Mehrheit der deutschen Zivilgesellschaft auf die Massaker der Terrororganisation Hamas in Israel mit Entsetzen und Empörung reagiert, verhalten sich Teile der muslimischen Bevölkerung hierzulande eher reserviert. Vor allem die muslimischen Verbände in Deutschland wenden sich nicht entschieden gegen den Terror.