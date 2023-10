Hamas überrumpelt Israel mit Gewalt „Dass jemand so an unsere Türe klopfen könnte, das ändert alles“

“Das fühlt sich nicht real an, nicht wie heute, als würde ich Fernsehbilder aus den 70er-Jahren sehen”, sagt die 35-jährige Inbar und schaut auf den Bildschirm ihres Smartphones im Schutzraum in Tel Aviv. Über den Bildschirm flimmern Bilder von israelischen Soldaten, die von bewaffneten Palästinensern mit vorgehaltener Waffe aus einem Panzer gezerrt werden. “Wir haben uns an die Raketen gewöhnt,” sagt ihr Nachbar Leenatan. “Aber dass jemand an unsere Türe klopfen könnte, das ändert alles. Es macht mir Angst.”