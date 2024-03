Bandengewalt und Hunger Uno kündigt „Luftbrücke“ für Haiti an

Angesichts der zunehmend prekären humanitären Lage in Haiti haben die Vereinten Nationen eine Versorgung des Krisenstaats über eine „Luftbrücke“ angekündigt. Das UN-Büro in Haiti arbeite daran, „eine Luftbrücke mit der Dominikanischen Republik einzurichten, um den Transport von Hilfsgütern und die Verlagerung von UN-Personal zu ermöglichen“, erklärte die Vertretung am Mittwoch im Online-Dienst X.