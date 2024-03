Bandengewalt Schüsse lähmen haitianische Hauptstadt Port-au-Prince

Port-au-Prince · Die Gewalt eskaliert, während sich Ministerpräsident Henry im Ausland aufhält. Ein Bandenchef kündigt nun an, ihn an der Rückkehr in den Karibikstaat zu hindern. An mehreren Orten fallen Schüsse.

01.03.2024 , 08:24 Uhr

Die Polizei sichert eine Straßensperre, die von Demonstranten während einer Demonstration errichtet wurde, bei der der Rücktritt von Interimspremierminister Henry gefordert wird (Symbolbild). Foto: dpa/Odelyn Joseph

Andauernde Schießereien haben am Donnerstag das Leben in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince zum Erliegen gebracht. Die Schüsse fielen unter anderem am internationalen Flughafen und lösten Panik unter den Menschen auf den Straßen aus. Geschäfte, Schulen und Behörden wurden geschlossen. Ministerpräsident Ariel Henry hielt sich nicht im Land auf. Er beriet in Kenia über die Details der Entsendung einer ausländischen Polizeitruppe nach Haiti, die bei der Bekämpfung der Bandengewalt helfen soll. UNO schlägt Alarm wegen ausufernder Bandenkriminalität in Haiti Gewalt breite sich aus UNO schlägt Alarm wegen ausufernder Bandenkriminalität in Haiti Einer der Bandenchefs, Jimmy Chérizier, auch bekannt als „Barbecue“, sagte in einer Videobotschaft, sein Ziel sei es, Henry an einer Rückkehr nach Haiti zu hindern. Zudem sollten der Polizeichef und Kabinettsmitglieder gefangen genommen werden. „Mit unseren Waffen und dem haitianischen Volk werden wir das Land befreien“, sagte er. Ein Sprecher des Büros des Regierungschefs war nicht umgehend für eine Stellungnahme zu erreichen. Der Chef der haitianischen Nationalpolizei, Frantz Elbé, und Polizeisprecher Garry Desrosiers reagierten nicht auf eine Anfrage. Am Donnerstagabend waren immer noch Schüsse zu hören, Menschen flohen mit Kindern und schweren Taschen aus ihren Vierteln. Sie hoben ihre Hände, während sie Kreuzungen passierten. Gepanzerte Fahrzeuge patrouillierten in den leeren Straßen in der Innenstadt von Port-au-Prince, während andere in der Nähe der von Gangs kontrollierten Vierteln stationiert blieben. Es war nicht klar, ob Chérizier von anderen großen Banden unterstützt wurde, die schätzungsweise bis zu 80 Prozent der Hauptstadt kontrollieren. 8 Bilder Vodou oder Voodoo ist Volksreligion in Haiti 8 Bilder Foto: dpa-tmn/Gabriele Derouiche Die Gewalt eskalierte in Port-au-Prince einen Tag nach einem Treffen zwischen Henry und führenden Politikern der Karibik in Guyana, bei dem er versprach, die lang erwartete Parlamentswahl bis Mitte 2025 anzusetzen. Es war das dritte Mal, dass er einen solchen Termin ankündigte, nach 2022 und 2023. Henry wurde nicht gewählt, sondern kurz nach der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse im Juli 2021 mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft als Ministerpräsident vereidigt.

(esch/dpa)