Irrflug in der Karibik Haitis Regierungschef kann wegen Bandengewalt nicht landen

Die Eskalation der Bandengewalt in Haiti hat am Dienstag offenbar die Rückkehr von Ministerpräsident Ariel Henry verzögert. Die Behörden des Karibikstaats Puerto Rico bestätigten am Dienstagabend, dass Henrys Regierungsmaschine kurz dort gelandet sei. Sie wisse aber nicht, ob Henry sich noch in Puerto Rico aufhalte, sagte die Sprecherin des Gouverneurs der Nachrichtenagentur AFP.