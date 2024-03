Krawalle in Hauptstadt Banden greifen offenbar Regierungsgebäude in Haiti an

Nach Tagen heftiger Bandengewalt in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince sind nach Medienberichten mehrere Gebäude im Regierungsviertel angegriffen worden. Zu den Zielen der mutmaßlichen Banditen gehörten am Freitagabend (Ortszeit) der Nationalpalast, das Innenministerium und ein regionales Hauptquartier der Polizei, wie haitianische und US-Medien meldeten. Nutzer sozialer Medien berichteten von heftigem Schießen. In der Nacht zum Samstag beruhigte sich die Lage offenbar etwas. Welche Folgen die Angriffe hatten, war zunächst unklar.