Helfer warnen Haiti am Rande einer verheerenden Hungerkrise

Angesichts der eskalierten Bandengewalt in Haiti spitzt sich die humanitäre Lage zu. Der Karibikstaat stehe am Rande einer verheerenden Hungerkrise, warnte das Welternährungsprogramm (WFP) am Dienstag. Die humanitären Bemühungen drohten, zum Erliegen zu kommen - weil die schlechte Sicherheitslage den Zugang zu den Menschen behindere, aber auch wegen versiegender finanzieller Mittel. In zwei Wochen würden die WFP-Mittel für warme Mahlzeiten auslaufen, hieß es von der UN-Organisation.