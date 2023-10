Kritik am Investitionsstandort Habeck in der Türkei – willkürliche Justiz ist „Einladung für Korruption“

Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht in der Türkei noch deutlichen Reformbedarf, wenn sie mehr Investitionen deutscher Firmen anziehen will. „Für Unternehmen, die ganz neu auf den Markt gehen, stellt sich die Frage: In welches juristische Umfeld investieren wir eigentlich rein“, sagte der Grünen-Politiker am Freitag zum Abschluss seiner Türkei-Reise in Ankara. Das beziehe sich zum einen auf die Menschenrechtslage, allerdings nicht nur. „Natürlich ist ein Justizsystem, das im gewissen Sinne willkürlich agiert, auch kein Justizsystem, in dem man sich eingeladen fühlt, zu investieren“, betonte er. „Sondern im Grunde ist es eine Einladung dann für Korruption.“