Grünen-Chef Habeck über Davos : „Trumps Rede war ein Desaster für die Konferenz“

Davos US-Präsident Trump hat seine Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos so weltfremd wie bei seinen Wahlkampfauftritten gestaltet. Grünen-Chef Robert Habeck findet dafür scharfe Worte.

Der US-Präsident hatte in Davos vor Pessimismus gewarnt. Angst und Zweifel seien nicht gut, man sollte optimistischer nach vorne schauen. „Wir müssen die ewigen Propheten des Untergangs und die Vorhersagen einer Apokalypse ablehnen“, sagte Trump, ohne das Wort Klimawandel in den Mund zu nehmen. Früher pflegte er den Klimawandel einen „Scherz“ zu nennen. Davon ist er mittlerweile abgerückt. Aber trotz wissenschaftlicher Beweise bezweifelt er immer noch, dass die Klimaveränderungen menschengemacht sind. Auch Prognosen zu drastischen Auswirkungen des Klimawandels stellt er in Frage.

Die Rede des US-Präsidenten in Davos hat nach Ansicht von Habeck das Problem gezeigt: „Manche Politiker bewegen sich noch schneller in die Richtung, die unseren Planeten erst in die schwierige Situation gebracht haben, in der wir sind.“